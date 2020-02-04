«Шесть месяцев жила у мамы в Москве»: дочь Вербер рассказала о жизни своей бабушки

Дочь фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер Екатерина в Instagram опубликовала совместный снимок своей мамы и бабушки. Оказывается, пожилая женщина передвигается в инвалидной коляске. Известно, что она проживает в канадском Торонто.

Как сказала Екатерина, Татьяна Абрамовна была частым гостем у матери в столице. Она полгода жила в Северной Америке, а потом приезжала к дочери. «Шесть месяцев жила у мамы в Москве. Мама очень ждала каждый год приезда бабушки. Они красиво одевались, красились, ходили в театр, в рестораны, мама брала ее на встречи с друзьями. После спокойной и размеренной жизни в Канаде такие эмоции дарили бабушке огромное удовольствие. В эти моменты мама была особенно счастлива», — заявила Екатерина.

Отметим, что Алла Вербер неожиданно для многих ушла из жизни в августе прошлого года. Звезда находилась на отдыхе в Италии. Она страдала от менингококкового сепсиса. Из-за ослабленного иммунитета ее организм не смог справиться с инфекцией. Похоронили фэшн-директора ЦУМа и одну из самых модных дам страны в Торонто.

Добавим, что свою дочь Екатерину Алла Вербер родила от бизнесмена Соломона Тенсера. С ним она познакомилась в Нью-Йорке. Свадьба состоялась в начале восьмидесятых годов. Когда Екатерине было три года, ее родители расстались.