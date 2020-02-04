НОВОСТИ

«Шесть месяцев жила у мамы в Москве»: дочь Вербер рассказала о жизни своей бабушки

Как отметила наследница, родительница была счастлива приезду к ней родного человека.

«Шесть месяцев жила у мамы в Москве»: дочь Вербер рассказала о жизни своей бабушки
Дочь Вербер опубликовала снимок своей бабушки с мамой/http://globallookpress.com/

Дочь фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер Екатерина в Instagram опубликовала совместный снимок своей мамы и бабушки. Оказывается, пожилая женщина передвигается в инвалидной коляске. Известно, что она проживает в канадском Торонто.

Как сказала Екатерина, Татьяна Абрамовна была частым гостем у матери в столице. Она полгода жила в Северной Америке, а потом приезжала к дочери. «Шесть месяцев жила у мамы в Москве. Мама очень ждала каждый год приезда бабушки. Они красиво одевались, красились, ходили в театр, в рестораны, мама брала ее на встречи с друзьями. После спокойной и размеренной жизни в Канаде такие эмоции дарили бабушке огромное удовольствие. В эти моменты мама была особенно счастлива», — заявила Екатерина.

Отметим, что Алла Вербер неожиданно для многих ушла из жизни в августе прошлого года. Звезда находилась на отдыхе в Италии. Она страдала от менингококкового сепсиса. Из-за ослабленного иммунитета ее организм не смог справиться с инфекцией. Похоронили фэшн-директора ЦУМа и одну из самых модных дам страны в Торонто.

Добавим, что свою дочь Екатерину Алла Вербер родила от бизнесмена Соломона Тенсера. С ним она познакомилась в Нью-Йорке. Свадьба состоялась в начале восьмидесятых годов. Когда Екатерине было три года, ее родители расстались.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ВерберЕкатерина ВерберИталияКанадаТоронто
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Шесть месяцев жила у мамы в Москве»: дочь Вербер рассказала о жизни своей бабушки
Интересно?
Поделись с друзьями: