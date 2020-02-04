«У Гуфа новая жертва»: рэпер засветился на отдыхе с возлюбленной

После кризиса по всем статьям рэпер Гуф решил доказать своим поклонникам, что с ним все в порядке. И выложил в Instagram фото с симпатичной девушкой.
Напомним, недавно Гуф в очередной раз оскандалился с мужем своей бывшей жены Айзы Анохиной Дмитрием Носовым, записав в его адрес видеопослание с использованием ненормативной лексики. Девушка заподозрила, что ее экс-супруг пребывал в наркотическом опьянении. И это при том, что на момент записи он отдыхал в Таиланде с их общим сыном. В итоге, Гуфа, по данным КП, отправили на лечение в Израиль.
Именно отсюда рэпер сделал романтический снимок с Юлией Королевой. Гуф нежно обнял владелицу салона красоты за талию и прижался к ней щекой.
«У Гуфа новая жертва», — скептически заметил один из подписчиков музыканта.
Тем не менее, многие фолловеры отнеслись к возможным улучшениям в личной жизни Гуфа с позитивом.
«Мило смотритесь, она тебя молодит», «Скоро, похоже, маленькие гуфики будут», «Какая красоточка рядом с тобой», — можно увидеть в комментариях под фото.