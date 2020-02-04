Борисова сообщила, что программы об Успенской и ее дочери готовятся во всех главных ток-шоу

Судя по всему, травля «королевы русского шансона» в ближайшее время продолжится.

Телеведущая Дана Борисова сообщила в Instagram, что в ближайшее время во всех главных ток-шоу страны выйдут программы, посвященные певице Любови Успенской и ее дочери, тридцатилетней Татьяне Плаксиной. Судя по всему, травля звезды будет продолжена.

Сама Дана Борисова напомнила, что Татьяна Плаксина в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ обвинила мать в издевательствах. Девушка даже сказала, что они вместе с мамой курили легкий наркотик.

«В программе прозвучало ещё очень много шокирующих откровений. Кстати, Татьяна призналась, что выздоравливала от зависимости тоже на Самуи. Ну а сегодня звёздная мама выступила с заявлением, что у дочери диагноз шизофренический психоз», — заявила Дана Борисова.

Телеведущая спросила своих подписчиков, что они думают о сложившейся ситуации. Кто прав, а кто виноват. Отметим, что в комментариях мнения подписчиков разделились. Одни считают, что Плаксина выдумала историю. Другие, наоборот, склоняются к тому, что это все правда.