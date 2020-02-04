«До чего хороша!»: поклонники восхитились автоледи-Климовой

Актриса Екатерина Климова тревожит сердца поклонников всего постсоветского пространства. В Instagram у звезды миллион подписчиков, и каждый ее пост вызывает бурю эмоций. Однако в образе автоледи любимицу публики видят нечасто. Поэтому снимок в любимом кроссовере произвел особенное впечатление на ее фолловеров.
«Приветствую вас, серые будни и любимые московские пробки! Как же я соскучилась!» — подписала снимок недавно вернувшаяся из отпуска Екатерина.
Специально или нет, но одежду актриса подобрала в тон салона своего автомобиля – серого оттенка, от чего ее зеленые глаза заиграли еще ярче.
«Катенька, до чего же хороша!», «Цвет глаз просто нереальный», «Какие глазаааа… Зеленущие и бездонные», «Зеленоглазое такси», «Вы как солнышко, которого не хватает. Такая лучезарная!» — пришли в восторг пользователи Сети.