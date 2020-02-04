«Нам было весело!»: Леди Гага представила поклонникам своего бойфренда-миллионера

Леди Гага представила своего бойфренда поклонникам. Произошло это в Instagram, что для современного мира шоу-бизнеса считается фактически официальным заявлением, говорящим о серьезных намерениях пары.

Звезда предстала перед подписчиками на коленях у Майкла Полански, человека, не имеющего ничего общего с творчеством. 33-летний красавец-миллионер занимается бизнесом и инвестированием.

«Нам было так весело в Майами! С любовью ко всем моим маленьким монстрам и фанатам, вы лучшие!» — подписала снимок эпатажная певица.

Кстати, накануне сладкую парочку видели в числе зрителей Суперкубка, состоявшегося в Майами. Как говорили очевидцы, они ни на секунду не отлипали друг от друга, периодически целуясь, ничуть не стесняясь публики.

Напомним, Леди Гагу долгое время обвиняли в том, что она отбила Брэдли Купера у Ирины Шейк. Однако она так и не созналась в этом, заявив, что их отношения – не более, чем шутка. Затем звезда объявила о помолвке со своим менеджером Кристианом Карино, но отменила ее по неизвестной причине.