«А там не до прикрас»: 66-летняя Проклова заявила, что сама окучивает дачные грядки

Оказавшись на съемках шоу «Последний герой. Зрители против звезд», актриса призналась, что вполне может обходиться без косметики и красивой одежды.

В недавнем интервью 66-летняя Елена Проклова объяснила, почему она захотела стать участницей нового сезона шоу «Последний герой. Зрители против звезд» на ТВ-3. По словам актрисы, с опытом и признанием приходит ощущение всезнания и определенной стабильности. Ведь жизнь протекает по давно заведенному порядку, спокойно и без каких-либо треволнений.

А оказавшись на острове, знаменитость впервые за долгое время столкнулась с неизвестностью, ощутив мощнейший заряд адреналина. Елена Игоревна подметила, что вряд ли смогла бы такое испытать в повседневной жизни.

Для неподготовленных людей жизнь на необитаемом острове на Филиппинах, по мнению актрисы, может стать довольно серьезным испытанием и в физическом плане. Особенно тяжело, как утверждает Проклова, приходится девушкам. Ведь они практически лишаются привычной маскировки — макияжа, причесок, красивой одежды и прочего. Сама Елена признается: к подобным излишествам она абсолютно равнодушна.

«Привыкла работать у себя в огороде на даче, а там уж не до прикрас», — приводит 7days слова Елены Прокловой.

Единственное, что беспокоит актрису — это реакция зрителя. Не без юмора знаменитость предположила, что они могут ее просто не узнать: «Боже мой, это и есть наша Лена Проклова?! На кого же она похожа! Ну, ребята, какая есть», — добавила артистка.