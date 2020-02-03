Для нового клипа Элджею требуются пацанка-байкер и веселый таксист

В начале февраля модельные агентства в России получили письма с приглашениями на кастинг в музыкальный клип. В заголовке было указано, что набирается труппа для очередного видео рэпера Элджея. Сама съемка должна состояться в марте, а актеры набираются до 22 февраля.

Согласно письму, главным героем клипа должен стать порядочный молодой менеджер престижного автосалона, который привык всего добиваться своими силами. На эту роль ищут парня 25-28 лет. Правда, гонорар за съемки для него не указан.

Возлюбленной же главного героя должны заплатить 30 тысяч рублей. Она должна создавать образ приличной девушки с хорошими манерами. На ее роль ищут актрису 20-25 лет.

Антигероем выступит бывшая девушка менеджера. Ей должно быть 25-28 лет, и впечатление от барышни ожидается довольно стервозное. Гонорар — 20 тысяч рублей.

Также создателям клипа требуются девушка-пацанка, чтобы отыграть хулиганку-байкера. Но это будет положительный персонаж. Еще нужен спортивный и веселый водитель такси. Им заплатят по 5000 рублей.

Интересный момент: у главных героев должны быть две подруги. Одна — красивая и с большой грудью, другая — умная и в очках. Но у первой заявлен гонорар в 15 тысяч рублей, а у второй — 10 тысяч рублей.