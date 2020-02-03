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«Я пытался спасти их от актерской профессии»: Золотовицкий высказался о сыновьях от Харыбиной

Дети ректора Школы-студии МХАТ пошли по его стопам и стали режиссерами.

«Я пытался спасти их от актерской профессии»: Золотовицкий высказался о сыновьях от Харыбиной
Золотовицкий рассказал о своих детях/globallookpress.com/

Актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал о своих детях. От актрисы Веры Харыбиной у него двое сыновей – Алексей и Александр. Они родились с разницей в девять с половиной лет.

«Я пытался спасти их от актерской профессии. Старший сын журфак в свое время окончил. Они жили на балконах наших друзей с пеленок и знают многое об игре актеров. Мне кажется, что они осознанно пошли в актерскую профессию. Мне сегодня очень волнительно. Хочу, чтобы они состоялись в профессии», — заметил Игорь Золотовицкий.

Как сказал популярный актер, его дети еще и прекрасные музыканты. «Они активно общаются между собой. Старший мог бы давно послать младшего, но этого не делает. У них сформировалась своя дружная компашка. Они, конечно, несколько закомплексованы от известной фамилии, но мамину брать не стали», — сказал Игорь Золотовицкий.

Как добавил ректор Школы-студии МХАТ, у них в семье уже складывается актерская династия, поэтому он не удивлен, что его дети выбрали все-таки именно эту профессию.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Александр ЗолотовицкийАлексей ЗолотовицкийВера ХарыбинаИгорь Золотовицкий
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«Я пытался спасти их от актерской профессии»: Золотовицкий высказался о сыновьях от Харыбиной
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