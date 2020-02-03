НОВОСТИ

Золотовицкий признал, что после учебы многие выпускники не могут найти себя в профессии

Ректор Школы-студии МХАТ при этом отметил, что знает, как решить эту проблему.

Золотовицкий признал, что после учебы многие выпускники не могут найти себя в профессии
Золотовицкий посоветовал после обучения начинать работать на периферии/http://globallookpress.com/

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» признался, что многие выпускники после окончания брендовых театральных вузов не могут найти себя в профессии. При этом, как он считает, эту проблему теоретически можно было бы попробовать решить.

«Сейчас не действует система распределения, которая была в Советском Союзе. Многие выпускники не хотят возвращаться в города, откуда приехали в Москву, не хотят работать на периферии. А надо сделать так, чтобы они поработали хотя бы несколько лет в условном Воронеже, в местном театре. Поиграли там «Ромео и Джульетту», — сказал актер.

Как добавил Золотовицкий, многие великие актеры прошлого начинали именно с «маленьких» театров и с годами к ним пришел успех и всесоюзная слава. «Евгений Евстигнеев начинал в Нижнем Новгороде. Смоктуновский — вообще в Норильске», — сказал ректор Школы-студии МХАТ.

По словам Золотовицкого, актера должны сначала заметить на периферии, а потом и предложения от каких-то известных театров не заставят себя ждать.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Евгений ЕвстигнеевИгорь ЗолотовицкийИннокентий Смоктуновский
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Золотовицкий признал, что после учебы многие выпускники не могут найти себя в профессии
Интересно?
Поделись с друзьями: