Золотовицкий признал, что после учебы многие выпускники не могут найти себя в профессии

Ректор Школы-студии МХАТ при этом отметил, что знает, как решить эту проблему.

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» признался, что многие выпускники после окончания брендовых театральных вузов не могут найти себя в профессии. При этом, как он считает, эту проблему теоретически можно было бы попробовать решить.

«Сейчас не действует система распределения, которая была в Советском Союзе. Многие выпускники не хотят возвращаться в города, откуда приехали в Москву, не хотят работать на периферии. А надо сделать так, чтобы они поработали хотя бы несколько лет в условном Воронеже, в местном театре. Поиграли там «Ромео и Джульетту», — сказал актер.

Как добавил Золотовицкий, многие великие актеры прошлого начинали именно с «маленьких» театров и с годами к ним пришел успех и всесоюзная слава. «Евгений Евстигнеев начинал в Нижнем Новгороде. Смоктуновский — вообще в Норильске», — сказал ректор Школы-студии МХАТ.

По словам Золотовицкого, актера должны сначала заметить на периферии, а потом и предложения от каких-то известных театров не заставят себя ждать.