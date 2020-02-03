«Некоторые не знают Евстигнеева и Смоктуновского»: Золотовицкий высказался об учениках МХАТа

Актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал о современных учениках театрального вуза. Как он отметил, сегодня у молодежи совсем другие кумиры.

«Из средней школы к нам приходят люди, которые мало чем интересуются. Некоторые не знают, кто такой Ленин. Ну ладно Ленин. Некоторые не знают Евстигнеева и Смоктуновского. Со МХАТом у них ассоциируются Пореченков и Хабенский», — заметил он.

Как сказал Золотовицкий, часто в Школу-студию приходят люди, которые ошиблись профессией. «Иногда, конечно, берем не того. Не можем с ними найти нужную волну. Чтобы они поняли наш язык. Порой смотришь — талантливый человек, но связи никакой не получается. Если даже ты поступил к нам – это еще ничего не значит. Надо доказывать, что ты пришел не зря. Все время надо что-то доказывать», — заметил Игорь Золотовицкий.

В то же время актер похвалил современную молодежь, заметив, что по большей части все-таки восхищен новым поколением. «Они прекрасны. Они более свободны, чем были мы. Чтобы раскрепостить ребят из восьмидесятых годов прошлого века, требовалось полтора года минимум. Сейчас намного меньше требуется времени. Мы жили тогда в другой стране, в другом информационном поле. Я помню, что у нас самая дорогая книга была «Мастер и Маргарита». Она стоила 120 рублей. Я тогда получал 87 рублей. Конечно, я не мог себе ее позволить. Сейчас молодые люди более информированные, начитанные. Их сложно обмануть в каких-то фактах», — сказал он.