Время, замри: Лена Миро «вычислила» истинный возраст Веры Брежневой

Певица празднует свое 38-летие, а популярный блогер утверждает, что ей 44 года.

Вера Брежнева отмечает свой день рождения — популярной певице 38 лет. В этот светлый день поздравления летят со всех уголков мира и, конечно же, Лена Миро не могла остаться в стороне.

Скандальная блогер разместила на своей страничке в Instagram собственноручно нарисованную открытку с двумя выразительными четверками черного цвета на фоне разноцветного фейерверка. Таким «поздравлением» автор намекает на несоответствие официального и реального возраста певицы.

Так сколько же на самом деле лет знаменитой блондинке?

«Если реально 44, то Вера зря скрывает свой возраст. Это повод гордиться еще больше, мало кто выглядит так же эффектно», — рассуждают подписчики в соцсетях.

Во всех открытых источниках в Сети, включая официальный сайт Веры Брежневой, датой рождения указано 3 февраля 1982 года. Однако, видимо, Лена Миро знает о биографии певицы нечто, что заставило ее опубликовать весьма оригинальное поздравление именинницы, пишет портал OA.

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«В который раз свой 38-й день рожденья празднует Вера Брежнева. Поздравляю Верунчика с 44-летием! И дарю, конечно, собственноручно изготовленную открытку», — прокомментировала публикацию блогер.

Кстати, мнения подписчиков о возрасте Веры Брежневой разделились. Одни засомневались, ссылаясь на «Википедию», другие подхватили идею про «44-летие» и заявили, что давно уже подозревали, «что-то не то с возрастом», «она реально выглядит старше 38, смело 42–45 можно дать, видочек подуставший».

Стоит отметить, что сомнений в реальном возрасте Брежневой добавляет информация о ее личной жизни на сайте «Википедии». На странице о певице указано, что свою дочь Соню она родила в марте 2001 года, т.е. в 19 лет, а уже через полтора года Веру пригласили на кастинг в группу «ВИА Гра».

«Я вот помню, Брежнева пела — я в универе училась, а тут опа — и она младше меня. Как так-то?» — задаются риторическим вопросом подписчики.

«А Мейхер из «ВИА Гры» 37 лет, вы верите? А мне всегда она казалось женщиной в расцвете сил. Ну вот не поверю я, что из 17–18 летних такая сексуальность шла», — проявляют чудеса дедукции комментаторы.