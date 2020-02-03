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«Взрослая дочь молодящегося человека»: Виторган показал редкий кадр с наследницей от Верберг

Еще в июле внучке Эммануила Виторгана исполнилось 23 года.

«Взрослая дочь молодящегося человека»: Виторган показал редкий кадр с наследницей от Верберг
Максим Виторган (Фото: Globallookpress.com)

В свои 47 лет Максим Виторган трижды становился отцом. От экс-возлюбленной Виктории Верберг у актера есть старшие отпрыски: 23-летняя дочка Полина и 19-летний сын Даниил. Примечательно, что третья жена артиста — телеведущая Ксения Собчак — с легкостью нашла общий язык с падчерицей и пасынком.

Супруги прожили вместе шесть лет. За это время у них появился общий наследник. Сейчас трехлетний Платон живет вместе с мамой. Однако бывшая невестка Эммануила Гедеоновича не препятствует экс-мужу видеться с мальчиком.

Кроме того, еще летом светская львица не забыла поздравить дочку Виторгана с днем рождения. На личной страничке в Instagram Ксения опубликовала свежий видеоролик, запечатлев в кадре Платона. Малыш спел для сестренки песенку. К слову, как и пятилетняя дочка олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки, Надежда, сын телеведущей учит китайский язык. Он занимается вместе с носителем языка. Пока все уроки проходят в исключительно игровой форме.

На личной страничке микроблога Максим Виторган поделился редким фото, показав свою взрослую дочку от Виктории Верберг, чем привлек внимание Алики Смеховой и Татьяны Арнтгольц.

«Взрослая дочь молодящегося (безуспешно) человека», — не без иронии подметил актер.

«Полина подросла!» — обратилась к Максиму 51-летняя Смехова.

«Взрослая прекрасная дочь прекрасного молодого папы», — добавила экс-супурга Ивана Жидкова.

К слову, Максим Виторган также публикует в Instagram снимки младшего сына Платона. Кроме того, актер делится свежими отчетными кадрами со съемочных площадок новых проектов и репетиций театральных постановок.

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«Взрослая дочь молодящегося человека»: Виторган показал редкий кадр с наследницей от Верберг
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