«Взрослая дочь молодящегося человека»: Виторган показал редкий кадр с наследницей от Верберг

В свои 47 лет Максим Виторган трижды становился отцом. От экс-возлюбленной Виктории Верберг у актера есть старшие отпрыски: 23-летняя дочка Полина и 19-летний сын Даниил. Примечательно, что третья жена артиста — телеведущая Ксения Собчак — с легкостью нашла общий язык с падчерицей и пасынком.

Супруги прожили вместе шесть лет. За это время у них появился общий наследник. Сейчас трехлетний Платон живет вместе с мамой. Однако бывшая невестка Эммануила Гедеоновича не препятствует экс-мужу видеться с мальчиком.

больше по теме Дом вверх дном: Виторган поделился забавным снимком с маленьким Платоном Актер посвятил выходные трехлетнему сыну.

Кроме того, еще летом светская львица не забыла поздравить дочку Виторгана с днем рождения. На личной страничке в Instagram Ксения опубликовала свежий видеоролик, запечатлев в кадре Платона. Малыш спел для сестренки песенку. К слову, как и пятилетняя дочка олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки, Надежда, сын телеведущей учит китайский язык. Он занимается вместе с носителем языка. Пока все уроки проходят в исключительно игровой форме.

На личной страничке микроблога Максим Виторган поделился редким фото, показав свою взрослую дочку от Виктории Верберг, чем привлек внимание Алики Смеховой и Татьяны Арнтгольц.

«Взрослая дочь молодящегося (безуспешно) человека», — не без иронии подметил актер. «Полина подросла!» — обратилась к Максиму 51-летняя Смехова. «Взрослая прекрасная дочь прекрасного молодого папы», — добавила экс-супурга Ивана Жидкова.

К слову, Максим Виторган также публикует в Instagram снимки младшего сына Платона. Кроме того, актер делится свежими отчетными кадрами со съемочных площадок новых проектов и репетиций театральных постановок.