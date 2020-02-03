«Ирунь, оденься и все сбудется!»: Дубцова привлекла внимание 65-летнего Крутого

37-летняя Ирина Дубцова опубликовала в Instagram свежее портретное фото. Выпускница «Фабрики звезд» приняла участие в студийной фотосессии. В кадре певица была запечатлена с обнаженными плечами и привлекла внимание 65-летнего Игоря Крутого.

Народный артист России отреагировал на фотосессию поп-исполнительницы, попросив знаменитость одеться.

«Пусть все сбудется! Хочу, могу, делаю… Усиливаем красный», — подписала снимок в Instagram Дубцова. «Ирунь, оденься и все сбудется, отвечаю!!» — обратился к певице Крутой.

Напомним, что у Ирины Дубцовой есть тринадцатилетний сын Артем от экс-возлюбленного солиста группы Plazma Романа Черницына. Несмотря на то, что певица рассталась с отцом своего наследника, бывшие супруги поддерживают дружеские отношения.

В недавнем интервью певица призналась, что у нее есть комплекс работающей мамы. По словам Ирины, она переживает из-за того, что не может уделять Артему максимум своего внимания из-за того, что она должна заниматься певческой карьерой, ездить на гастроли и выступать с концертами.

По этой причине время от времени Дубцова позволяет себе порадовать сына подарком. При этом артистка отметила, что ее наследник прекрасно понимает, каких трудов стоило его маме заработать эти деньги. Мальчик ценит то, что имеет, не требуя от Ирины дорогостоящих презентов.