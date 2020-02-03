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Алина Загитова не вышла к зрителям после падения на замерзшем озере

Отсутствие фигуристки вызвало негодование у поклонников, которые хотели получить от нее автограф.

Алина Загитова не вышла к зрителям после падения на замерзшем озере
Алина Загитова. фото: globallookpress.com/

Алина Загитова очень впечатляюще начала свою карьеру. Сначала она стала чемпионкой Европы по фигурному катанию, а потом завоевала золото на Олимпийских играх в Южной Корее, но после этого у спортсменки началась череда неудач. После провала в финале «Гран-при», где она заняла шестое место, девушка решила сделать перерыв в карьере. Она приняла участие в ледовом шоу Татьяны Навки, а накануне 17-летняя чемпионка выступления на замерзшем озере в Доброграде в рамках ледового шоу Ирины Слуцкой.

Вместе с Загитовой на льду блистали Елизавета Туктамышева, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Александра Степанова, Иван Букин, Евгения Тарасова, Владимир Морозов и многие другие известные спортсмены. Юная фигуристка сделала два прыжка, один из них она исполнила безупречно, а вот тройной флип получился неудачным. Алина упала на глазах у публики. 

Примечательно, что после окончания шоу для всех зрителей организаторы шоу устроили  автограф-сессию с именитыми фигуристами. Загитова единственная, кто не отблагодарила поклонников и не вышла на автограф-сессию. Нужно отметить, что народ активно выражал свое негодование, ведь желающих получить заветный автограф и сделать совместное фото, было огромное количество, сообщили в пресс-службе Ирины Слуцкой.

Организаторы пока отказываются комментировать ситуацию, ведь подобный инцидент произошел впервые за все три года существования шоу.  В прошлом году подобные встречи зрителей прошли с участием Татьяны Навки, Алексея Ягудина и других участников, навсегда оставив в памяти не только восторг от шоу, но и памятное фото с любимыми фигуристами.

Добавим, что недавно Алина начала активно тренироваться. Многие ждут, что она снова станет ездить на соревнования, но Наталья Бестемьянова посчитала возвращение на лед этой фигуристки после длительного перерыва бессмысленным. Она уверена, что девушке будет сложно завоевывать первые места, а, скорее всего, другого Загитовой и не нужно.

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Алина ЗагитоваИрина Слуцкаяледовое шоуроссийские фигуристки
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Алина Загитова не вышла к зрителям после падения на замерзшем озере
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