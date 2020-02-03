НОВОСТИ

Юбилей и новинка: группа «Би-2» представила клип на песню «Пекло»

3 февраля основатель коллектива отмечает свое 50-летие.

Юбилей и новинка: группа «Би-2» представила клип на песню «Пекло»
Участники Группы Би-2, Шура и Лева. Фото: globallookpress

В понедельник, 3 февраля, на официальном YouTube-канале российского коллектива «Би-2» внезапно появился новый клип на композицию «Пекло». Видео снято в максимально мрачных тонах, немного напоминает ранние работы Мэрилина Мэнсона и популярные фильмы ужасов. Клип снял уроженец Казахстана Максим Шишкин, который ранее работал с такими исполнителями, как Элджей, Matrang, Jah Kalib и Noize MC.

Как рассказал создатель видео изданию «Афиша Daily», он буквально вырос на фильмах ужасов, а все началось с того, что родители как-то включили совсем юному Максиму фильм «Пятница, 13-е». С тех пор хорроры стали неотъемлемой частью его жизни.

Напомним, что 3 февраля 2020 года свой 50-летний юбилей отмечает один из создателей группы «Би-2», гитарист и композитор Александр Николаевич Уман, с чем его и поздравляем.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Пекло»Би-2клипюбилей
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Юбилей и новинка: группа «Би-2» представила клип на песню «Пекло»
Интересно?
Поделись с друзьями: