Юбилей и новинка: группа «Би-2» представила клип на песню «Пекло»

В понедельник, 3 февраля, на официальном YouTube-канале российского коллектива «Би-2» внезапно появился новый клип на композицию «Пекло». Видео снято в максимально мрачных тонах, немного напоминает ранние работы Мэрилина Мэнсона и популярные фильмы ужасов. Клип снял уроженец Казахстана Максим Шишкин, который ранее работал с такими исполнителями, как Элджей, Matrang, Jah Kalib и Noize MC.

Как рассказал создатель видео изданию «Афиша Daily», он буквально вырос на фильмах ужасов, а все началось с того, что родители как-то включили совсем юному Максиму фильм «Пятница, 13-е». С тех пор хорроры стали неотъемлемой частью его жизни.

Напомним, что 3 февраля 2020 года свой 50-летний юбилей отмечает один из создателей группы «Би-2», гитарист и композитор Александр Николаевич Уман, с чем его и поздравляем.