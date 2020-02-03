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«Красотка! С взглядом кинодивы»: Киркоров оценил снимок Климовой в юности

Этот кадр был сделан, когда экс-возлюбленной Гелы Месхи было всего 18 лет.

«Красотка! С взглядом кинодивы»: Киркоров оценил снимок Климовой в юности
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram 42-летняя Екатерина Климова поделилась архивным юношеским снимком. Этот кадр 24-летней давно был сделал, когда экс-возлюбленной Гелы Месхи было всего восемнадцать лет. Примечательно, что поп-король сцены Филипп Киркоров не оставил без внимания фото из семейного альбома знаменитости. Напомним, что вместе с артистом Климова снималась в фильме Марюса Вейсберга «Любовь в большом городе — 3».

Кроме того, Филипп Бедросович вновь встретился с Екатериной на съемках новогодней сказки «1001 ночь» для телеканала НТВ. Бывший муж Аллы Пугачевой признался, что он был рад снова повидаться с одной из любимых актрис. Поделившись с подписчиками в микроблоге архивным фото, которое, к слову, когда-то было порвано, знаменитость удостоилась комплимента поп-короля сцены.

«Красотка! С взглядом кинодивы», — отметил Киркоров.

«Потрясающая!» — вторит певцу шоумен Игорь Верник.

По словам Екатерины, это фото много лет назад в помойном ведре обнаружила ее мама. Светлана Владимира сохранила снимок, за что актриса ей очень благодарна. В юности Климова считала себя обычной и ничем не примечательной. Спустя годы, после всевозможных экспериментов над внешностью, Екатерина не без улыбки подметила, что стала стремиться именно к простоте и собственной индивидуальности.

Напомним, что Екатерина Климова воспитывает четверых детей от трех браков. 17-летнюю дочку Елизавету она родила от ювелира Ильи Хорошилова. В союзе с Игорем Петренко появилось двое сыновей: тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней учатся в Ломоносовской школе. От Гелы Месхи актриса родила дочку Беллу, малышке четыре года.

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«Красотка! С взглядом кинодивы»: Киркоров оценил снимок Климовой в юности
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