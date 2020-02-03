НОВОСТИ

Григорий Лепс перенес очередную операцию на голосовых связках

Уже 11 февраля музыкант возобновит гастрольный тур по России и даст концерт в Ростове-на-Дону.

Григорий Лепс перенес очередную операцию на голосовых связках
Лепса прооперировали во Франции/http://globallookpress.com/

Музыкант Григорий Лепс перенес очередную операцию на голосовых связках. Хирургическое вмешательство прошло в Париже. Отметим, что в прошлом году в мае певцу уже оказывали помощь во Франции. С французскими медиками у него установлены прекрасные отношения.

Известно, что операцию Лепсу делали под общим наркозом. После этого вместе с женой он улетел на популярный среди звезд российского шоу-бизнеса итальянский курорт Форте-дей-Марми.

Как ранее рассказывал Григорий Лепс, операции на голосовых связках – мера вынужденная. Артисту, как известно, приходится выступать в бешеном ритме. Биологические часы, по его собственному признанию, ему обмануть становится с каждым годом все сложнее. Как говорил Григорий Лепс, у него стареет не только организм, но и связки. Силы уже далеко не те, что были в молодости.

Любопытно, что творческий простой у звезды будет недолгим. Уже 11 февраля запланировано выступление в Ростове-на-Дону. Кстати, и в прошлом году артист недолго восстанавливался после операции. Он выступил с сольным концертом в «Крокусе» при большом скоплении публики, сообщает «СтарХит».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Григорий ЛепсИталияЛепс новостиНовости googleРостов-на-ДонуФранция
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Григорий Лепс перенес очередную операцию на голосовых связках
Интересно?
Поделись с друзьями: