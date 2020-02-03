Уже 11 февраля музыкант возобновит гастрольный тур по России и даст концерт в Ростове-на-Дону.

Музыкант Григорий Лепс перенес очередную операцию на голосовых связках. Хирургическое вмешательство прошло в Париже. Отметим, что в прошлом году в мае певцу уже оказывали помощь во Франции. С французскими медиками у него установлены прекрасные отношения.

Известно, что операцию Лепсу делали под общим наркозом. После этого вместе с женой он улетел на популярный среди звезд российского шоу-бизнеса итальянский курорт Форте-дей-Марми.

Как ранее рассказывал Григорий Лепс, операции на голосовых связках – мера вынужденная. Артисту, как известно, приходится выступать в бешеном ритме. Биологические часы, по его собственному признанию, ему обмануть становится с каждым годом все сложнее. Как говорил Григорий Лепс, у него стареет не только организм, но и связки. Силы уже далеко не те, что были в молодости.

Любопытно, что творческий простой у звезды будет недолгим. Уже 11 февраля запланировано выступление в Ростове-на-Дону. Кстати, и в прошлом году артист недолго восстанавливался после операции. Он выступил с сольным концертом в «Крокусе» при большом скоплении публики, сообщает «СтарХит».