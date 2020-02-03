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Алина Загитова упала во время исполнения прыжка на замерзшем озере

Фигуристке не удалось чисто исполнить тройной флип.

Алина Загитова упала во время исполнения прыжка на замерзшем озере
Загитова упала на тройном флипе/http://globallookpress.com/

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана Алина Загитова неудачно исполнила тройной флип во время выступления на замерзшем озере в Доброграде. Фигуристка, напомним, исполнила показательную программу Survivor.

Перед началом выступлений один из ведущих шоу актер Марат Башаров заявил, что «даже не представляет, что сейчас будет». Затем его партнерша, серебряный призер олимпийских игр Ирина Слуцкая, перечислила все титулы Алины Загитовой и на льду появилась чемпионка.

Во время выступления 17-летняя спортсменка сделала всего два прыжка. Ей удался чистый тройной лутц, а вот тройной флип получился неудачным. Она упала.

Любопытно, что после выступления к Алине Загитовой удалось прорваться двум болельщицам. Одна из них сказала, что без фигуристки стало скучно. Загитова на это только поблагодарила своих преданных фанатов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Алина Загитова полтора месяца назад заявила, что приостанавливает свою профессиональную карьеру. При этом она продолжает активные тренировки.

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Алина Загитова упала во время исполнения прыжка на замерзшем озере
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