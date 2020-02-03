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Стало известно, сколько Орбакайте и Малинин платят за обучение наследников в Лондоне

Звездам приходится серьезно раскошеливаться ради счастливого будущего своих детей.

Стало известно, сколько Орбакайте и Малинин платят за обучение наследников в Лондоне
Орбакайте платит немалые деньги за обучение сына/http://globallookpress.com/

Певица Кристина Орбакайте и ее коллега, музыкант Александр Малинин платят немалые деньги за обучение своих детей в Лондоне. К примеру, год обучения в престижных университетах столицы Англии стоит в переводе на российские деньги от миллиона четырехсот тысяч до двух миллионов девятисот тысяч рублей.

Многое в окончательной стоимости зависти от факультета. Кстати, если сравнивать со столичным МГИМО, то обучение в Англии на порядок дороже. К примеру, по направлению «международные отношения» на платной основе в МГИМО придется заплатить 576 тысяч рублей.

Напомним, что недавно Александр Малинин поделился радостной новостью. Его дочь Устинья поступила в лондонскую консерваторию. В этом учебном году наследница исполнителя заканчивает школу в Баварии. Сейчас она вместе с братом Фролом учится в 12 классе.

Что касается сына Кристины Орбакайте от бизнесмена Руслана Байсарова, то молодой человек в прошлом году окончил университет в Лондоне. Он изучал основы бизнеса и международной экономики. Сейчас Руслан обучается на магистра. Певица душа не чает в своем наследнике. Она не раз ездила к нему в гости в Англию. Исполнительница, которая недавно сломала лодыжку и выбыла из строя на полтора месяца, ранее отмечала, что желает только счастья своему сыну и готова его во всем поддерживать.

Отметим, что в Лондоне также учатся сын и дочь Марии Голубкиной и Николая Фоменко. Сын жены Стаса Михайлова Инны от предыдущего брака с футболистом Андреем Канчельскис окончил Оксфорд. Сестра Андрея Ева поступила в королевский колледж Лондона. Училась в столице Англии и дочь актрисы Нонны Гришаевой Анастасия. У нее за плечами институт графики и иллюстрации в университете Кембриджа, сообщает «Комсомольская правда».

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Стало известно, сколько Орбакайте и Малинин платят за обучение наследников в Лондоне
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