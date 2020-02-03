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Отказавшаяся от обвинений в пиаре Андрейченко, внезапно запустила новый проект

Чуть ранее актриса неожиданно пропадала в Мексике.

Отказавшаяся от обвинений в пиаре Андрейченко, внезапно запустила новый проект
Наталья Андрейченко. Стоп-кадр видео: https://www.instagram.com/natalya_andreychenko/

Про актрису Наталью Андрейченко давным-давно никто ничего не слышал. Она спокойно жила в Мексике, отойдя от профессии, лишь периодически снимаясь в телевизионных шоу. Однако недавно она неожиданно появилась во всех российских таблоидах с историей об исчезновении.

Первым затрубил о пропаже любимой актрисы ее пиар-директор Ян Трунцев. На уши были подняты все русские, проживающие в этой стране. Люди хотели спасти свою любимицу, однако позже Андрейченко объявилась сама, заявив, что просто хотела побыть в тишине и собраться с мыслями для каких-то «новых задач».

Разозленная публика набросилась на нее в Сети, обвиняя в самопиаре и эгоизме. Кстати, мысль о дешевом продвижении собственной персоны поддержал и PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин.

«Это один из самых простейших способов пиара — просто куда-то пропасть и потом объявиться», — сказал он Teleprogramma.pro.

Наталья категорически отказалась от этой версии и предложила людям не заходить к ней в соцсети и не обращать на нее внимания, если не хотят ей доверять.

Совпадение это или случайность, но факт остается фактом — как только имя Андрейченко появилось практически во всех СМИ, актриса объявила в своем Instagram о запуске нового проекта. Теперь звезда советского кино решила быть коучем и учить людей жизни с помощью онлайн-курсов.

Блог Натальи Андрейченко. Фото
Блог Натальи Андрейченко. Скриншот: https://www.instagram.com/natalya_andreychenko/
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Андрейченко новостиАндрейченко пропажаНаталья Андрейченко
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Отказавшаяся от обвинений в пиаре Андрейченко, внезапно запустила новый проект
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