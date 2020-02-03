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Галкин после пропажи Андрейченко показал, как на самом деле выглядит «само совершенство»

Артист продолжает путешествовать по Австралии.

Галкин после пропажи Андрейченко показал, как на самом деле выглядит «само совершенство»
Максим Галкин. Фото Global look press.

Несколько дней назад российская публика немало обеспокоилась пропажей актрисы Натальи Андрейченко, ставшей звездой после роли Мэри Поппипнс в картине Леонида Квинихидзе.

Правда позже оказалось, что звезда никуда исчезала, а просто отключила телефон и решила побыть сама с собой, поставив себе «новые задачи». Позже звезду обвинили в дешевом самопиаре, что страшно разозлило ее.

Возможно, под впечатлением от этих новостей Максим Галкин решил показать, как на самом деле выглядит «само совершенство». Находясь на гастролях в Сиднее, он взял зонтик и выполнил несколько танцевальных па под знаменитую мелодию Максима Дунаевского из фильма «Мэри Поппинс, до свидания».

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Галкин после пропажи Андрейченко показал, как на самом деле выглядит «само совершенство»
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