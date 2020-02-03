Галкин после пропажи Андрейченко показал, как на самом деле выглядит «само совершенство»

Несколько дней назад российская публика немало обеспокоилась пропажей актрисы Натальи Андрейченко, ставшей звездой после роли Мэри Поппипнс в картине Леонида Квинихидзе.

Правда позже оказалось, что звезда никуда исчезала, а просто отключила телефон и решила побыть сама с собой, поставив себе «новые задачи». Позже звезду обвинили в дешевом самопиаре, что страшно разозлило ее.

Возможно, под впечатлением от этих новостей Максим Галкин решил показать, как на самом деле выглядит «само совершенство». Находясь на гастролях в Сиднее, он взял зонтик и выполнил несколько танцевальных па под знаменитую мелодию Максима Дунаевского из фильма «Мэри Поппинс, до свидания».