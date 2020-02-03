На «Первом канале» выйдет новое шоу с Ксенией Собчак

«Первый канал» анонсировал на своем официальном сайте новое шоу с Ксенией Собчак. Название у программы необычно длинное – «Я просто слишком тщательно готовлюсь к выходу».
Пока точная дата выхода шоу не указывается, а проморолик идет с подачей «скоро». В клипе – знакомые кадры: Ксения Собчак нежится в пенной ванне и разговаривает по телефону с неким Андреем. Однако теперь стало совершенно очевидно, что Собчак вовсе не приходит в бывший проект Малахова «Пусть говорят», а начинает совершенно новый.
Как сообщила светская львица в своем блоге, проморолик программы выпустил ее муж – Константин Богомолов.
«Обычно он любит более крупные художественные формы, но тут почему-то согласился», — написала она в Instagram.