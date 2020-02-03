НОВОСТИ

На «Первом канале» выйдет новое шоу с Ксенией Собчак

И это не «Пусть говорят», как ожидали многие.

На «Первом канале» выйдет новое шоу с Ксенией Собчак
Ксения Собчак. Стоп-кадр: YouTube-шоу «Осторожно, Собчак»

«Первый канал» анонсировал на своем официальном сайте новое шоу с Ксенией Собчак. Название у программы необычно длинное – «Я просто слишком тщательно готовлюсь к выходу».

Пока точная дата выхода шоу не указывается, а проморолик идет с подачей «скоро». В клипе – знакомые кадры: Ксения Собчак нежится в пенной ванне и разговаривает по телефону с неким Андреем. Однако теперь стало совершенно очевидно, что Собчак вовсе не приходит в бывший проект Малахова «Пусть говорят», а начинает совершенно новый.

Как сообщила светская львица в своем блоге, проморолик программы выпустил ее муж – Константин Богомолов.

«Обычно он любит более крупные художественные формы, но тут почему-то согласился», — написала она в Instagram.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ксения СобчакКсения Собчак последние новостиСобчак новости
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
На «Первом канале» выйдет новое шоу с Ксенией Собчак
Интересно?
Поделись с друзьями: