«Детей просто не нужно баловать»: Пригожин и Валерия поддержали Успенскую в скандале с дочерью

Продюсер и его супруга считают, что певице самой виднее, как воспитывать Татьяна Плаксину.

Продюсер Иосиф Пригожин и его жена певица Валерия в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказались о конфликте в семье «королевы русского шансона» Любови Успенский. Дочь исполнительницы тридцатилетняя Татьяна Плаксина на всю страну рассказала о том, что мать ее периодически била и даже пыталась задушить.

«Вы не сможете уберечь своего ребенка от внешних факторов, от улицы, от всего, что вас окружает. Любовь Успенская — зрелая мама, поэтому ей виднее, как воспитывать своего ребенка. Что касается детей, их просто не нужно баловать», — заметил Иосиф Пригожин.

Его супруга певица Валерия отметила, что дочка Любови Успенской уже в таком возрасте, когда может сама принимать решения.

«У меня во всяком случае так с моими детьми происходит. Они самостоятельно принимают решения, независимо от того, что я хочу и что мне кажется. Если она была согласна с позицией мамы, значит у них была какая-то взаимная договоренность. Я сильно сомневаюсь, что насильно взрослого человека можно заставить что-то делать», — сказала Валерия.