«Я на это без внутренних рыданий смотреть не могу»: Песков рассказал о тренировках дочери Нади

Как сказал пресс-секретарь президента, рабочий день ребенка фактически сопоставим с его.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о своей пятилетней дочери Наде. Как известно, она выступала в ледовом шоу своей мамы почти наравне со взрослыми.

«У дочки рабочий день фактически сопоставим с моим. Количество занятий и так далее. Я на это без внутренних рыданий смотреть не могу. Но Таня сама имела такое детство. Она все время профессионально тренировалась, будучи в спорте. И она считает, что ее дочка должна также продолжать тренировки. Хотя дисциплина – это всегда хорошо. Споры у нас по этому поводу, конечно, возникают. Я спорю. Отстаиваю права ребенка», — сказал Дмитрий Песков.

больше по теме Навка пришла на вечеринку Маликова в фиолетовом платье и серебряных лодочках Олимпийская чемпионка в танцах на льду при выборе наряда отдала предпочтение облегающему фасону.

Также он рассказал, что нравится его младшей дочери. «У нее самое большое счастье вместе сходить с нами в кино на мультик. Она любит попкорн. А вот колу не пьет. Сидит и смотрит мультик. Это для нее самое большое счастье», — сказал Дмитрий Песков.

Его супруга Татьяна Навка в свою очередь отметила, что дочка порой плачет по утрам, потому что хочет спать. «Дома я, конечно, мягче. Но детей надо растить в рамках. Надо вставать вовремя и ложиться. Конечно, я ее жалею. Она с сентября по два раза в день ходит на тренировки», — заметила олимпийская чемпионка.