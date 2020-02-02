НОВОСТИ

«Надо ей автомат Калашникова дать»: Цой высказалась о Собчак, осудившей откровенные фото дам за сорок

Как считает исполнительница, все дело во внутренней раскрепощенности человека.

«Надо ей автомат Калашникова дать»: Цой высказалась о Собчак, осудившей откровенные фото дам за сорок
Цой высказалась в отношении Собчак и голых фото/http://globallookpress.com/

Певица Анита Цой высказалась в адрес светской львицы Ксении Собчак. Ранее телеведущая осудила дам за сорок лет, которые выкладывают снимки в купальниках в социальных сетях. Она считает, что делают они это от отчаяния. Как отмечала супруга режиссера Константина Богомолова, если она после сорока лет будет выкладывать фотографии себя в обнаженном виде, то следует просто ее пристрелить.

«Надо ей автомат Калашникова дать. Она это сделает. Это же Ксюша. Я считаю, что дело во внутренней закрепощенности человека и в цели, которую он ставит. Зачем девушки выкладывают такие снимки? Может они жениха себе ищут», — сказала Анита Цой.

А вот актриса Ирина Безрукова, которой сейчас 54 года, отметила, что готова поучаствовать в откровенной фотосессии, но только если снимать ее будет хороший фотограф. При этом чересчур обнаженные снимки она выкладывать в Сеть никогда не будет.

Актриса Елена Захарова сказала, что она не против, когда девушки выкладывают фото в купальниках и нижнем белье. «Если у них хорошая фигура, то почему нет. Но сама я такие снимки размещать не буду. Я в храм хожу. Скажут, что она то в храм ходит, то голая фотографируется», — заметила актриса.

Любопытно, что ведущий Александр Стриженов осудил слова Собчак. Он считает, что ей не нужно оголяться и говорить гадости в отношении других женщин.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анита ЦойЕлена ЗахароваИрина БузруковаКсения СобчакПрограмма "Ты не поверишь!"
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Надо ей автомат Калашникова дать»: Цой высказалась о Собчак, осудившей откровенные фото дам за сорок
Интересно?
Поделись с друзьями: