«Надо ей автомат Калашникова дать»: Цой высказалась о Собчак, осудившей откровенные фото дам за сорок

Певица Анита Цой высказалась в адрес светской львицы Ксении Собчак. Ранее телеведущая осудила дам за сорок лет, которые выкладывают снимки в купальниках в социальных сетях. Она считает, что делают они это от отчаяния. Как отмечала супруга режиссера Константина Богомолова, если она после сорока лет будет выкладывать фотографии себя в обнаженном виде, то следует просто ее пристрелить.

«Надо ей автомат Калашникова дать. Она это сделает. Это же Ксюша. Я считаю, что дело во внутренней закрепощенности человека и в цели, которую он ставит. Зачем девушки выкладывают такие снимки? Может они жениха себе ищут», — сказала Анита Цой.

А вот актриса Ирина Безрукова, которой сейчас 54 года, отметила, что готова поучаствовать в откровенной фотосессии, но только если снимать ее будет хороший фотограф. При этом чересчур обнаженные снимки она выкладывать в Сеть никогда не будет.

Актриса Елена Захарова сказала, что она не против, когда девушки выкладывают фото в купальниках и нижнем белье. «Если у них хорошая фигура, то почему нет. Но сама я такие снимки размещать не буду. Я в храм хожу. Скажут, что она то в храм ходит, то голая фотографируется», — заметила актриса.

Любопытно, что ведущий Александр Стриженов осудил слова Собчак. Он считает, что ей не нужно оголяться и говорить гадости в отношении других женщин.