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«Некрасивая, обыкновенная какая-то»: Климова показала, как выглядела в 18 лет

Этот снимок, как говорит актриса, был порван. Мама Екатерины нашла фото дочери в мусорном ведре и сохранила.

«Некрасивая, обыкновенная какая-то»: Климова показала, как выглядела в 18 лет
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

42-летняя Екатерина Климова поделилась архивным снимком из личного альбома. На страничке в Instagram экс-возлюбленная Гелы Месхи показала, как выглядела в юности. По словам актрисы, на этом фото ей всего 18 лет. Спустя шесть лет, она впервые станет мамой. От ювелира Ильи Хорошилова знаменитость родит дочку Елизавету. В этом году девочка оканчивает Ломоносовскую школу и получает аттестат зрелости.

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» призналась, что когда-то ее снимок был порван. Позже мама Екатерины — Светлана Владимировна — нашла его в мусорном ведре и сохранила, за что Климова ей очень благодарна. В юности девушка считала себя обыкновенной и ничем не примечательной. Сейчас же экс-возлюбленная Гелы Месхи заверила, что стремится к простоте и собственной индивидуальности.

«Катя Климова, 18 лет. Фото было порвано… «Некрасивая, обыкновенная я какая-то!». Мама достала его из помойного ведра и сохранила. Спасибо! Забавно, но после всевозможных экспериментов над внешностью, всю сознательную жизнь я буду стремиться к простоте и собственной индивидуальности. Путь был долгим. А можно было просто поверить маме», — отметила актриса.

У Климовой есть двое сыновей от Игоря Петренко: тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней часто видятся с отцом. От Гелы Месхи она родила младшую дочь Беллу, малышке четыре годика. Екатерина не препятствует экс-мужьям видеться с наследниками.

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«Некрасивая, обыкновенная какая-то»: Климова показала, как выглядела в 18 лет
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