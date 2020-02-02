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«Как можно не простить гения?»: бывшая жена Кузьмина объяснила, почему закрыла глаза на измены

Екатерина Трофимова заявила, что сейчас у них с музыкантом любовь и взаимопонимание.

«Как можно не простить гения?»: бывшая жена Кузьмина объяснила, почему закрыла глаза на измены
Трофимова смогла простить Кузьмину измены/http://globallookpress.com/

Бывшая жена музыканта Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что сейчас у них полное взаимопонимание с бывшим мужем. Они вместе и безумно счастливы. Девушка, к примеру, сопровождает звезду на гастролях.

При этом она опровергла появившуюся ранее информацию, что является директором певца. По словам Екатерины Трофимовой, на этой должности трудится другой человек. Она же просто сродни музы, которая нужна Кузьмину для вдохновения.

Журналисты программы спросили бывшую жену Кузьмина, неужели правда, что они с музыкантом обвенчались, хотя и развелись. Она подтвердила эту информацию. При этом подметила, что предложение ей бывший супруг сделал 20 лет назад и они после этого всегда поддерживали связь. Даже когда у него был роман с молодой любовницей яхтсменкой Светланой Карпухиной.

«Он мне сделал предложение 20 лет назад. Мы все время активно общались. Как можно не простить гения? У нас сейчас любовь», — сказала Екатерина Трофимова.

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Владимир КузьминЕкатерина ТрофимоваНовости googleПрограмма "Ты не поверишь!"Светлана Карпухина
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«Как можно не простить гения?»: бывшая жена Кузьмина объяснила, почему закрыла глаза на измены
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