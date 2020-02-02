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«Я его не видела очень давно»: сын Натальи Штурм не общается с матерью

Исполнительница разрыдалась в студии программы «Звезды сошлись».

«Я его не видела очень давно»: сын Натальи Штурм не общается с матерью
Сын Штурм перестал общаться с мамой/http://globallookpress.com/

Певица Наталья Штурм в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что сын Арсений, которому сейчас 16 лет, не общается с ней. «Я не понимаю, как можно растить сына, а он взял и ушел от меня. Когда я отмечала его день рождения все было прекрасно. А потом все изменилось», — заметила исполнительница.

Гости в студии, в том числе и ведущая Лера Кудрявцева отметили, что у подростка сейчас пубертатный период. Как сказала телеведущая, к двадцати годам все должно устаканиться в отношениях матери и сына.

«Конфликта никакого нет. Я его не видела очень давно. Я не знаю, где он. Игорь, отец сына, неправильно выстроил отношения между нами. Родители все-таки должны, как я считаю, садиться за стол переговоров. Я понимала, что я не справляюсь. Я позвонила Игорю. Он захотел, чтобы сын вернулся жить к нему», — заявила Наталья Штурм и расплакалась.

Певица отметила, что вкладывала в своего ребенка все силы. «Пятнадцать лет я это все выдерживала. После этого поняла, что сделаю для сына все, что угодно. Теперь сын вообще ничего не хочет делать. Отец сменил номер его телефона, и я не могу даже ему позвонить», — добавила Наталья Штурм.

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«Я его не видела очень давно»: сын Натальи Штурм не общается с матерью
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