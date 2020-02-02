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«Папа – пофигист»: Плаксина сообщила, что Успенская уже год не живет с мужем

Бизнесмен Александр Плаксин много лет назад обосновался в США.

«Папа – пофигист»: Плаксина сообщила, что Успенская уже год не живет с мужем
Успенская уже год не живет с мужем/http://globallookpress.com/

Дочь певицы Любови Успенской от бизнесмена Александра Плаксина Татьяна в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что ее мать уже год не живет с отцом. Раньше исполнительница летала к мужу в Америку, однако сейчас все изменилось.

«Он не занимался моим воспитанием. Папа – пофигист, у него только на уме футбол. Они с мамой вечно дрались друг с другом, ссорились. Они уже год вместе не живут», — заметила девушка.

Как сказала тридцатилетняя Татьяна Плаксина, сегодня она может рассчитывать только на себя.

«На мои многочисленные крики и просьбы о помощи отец не отреагировал. Он мне сказал: «Доченька, потерпи». У папы в Америке маленькая квартира. Он не может меня принять у себя. Он сказал, что не может мне даже помочь деньгами», — сказала Татьяна Плаксина.

Напомним, что в эфире программы дочь Успенской заявила, что ее избивает мать. Причем исполнительница даже однажды пыталась задушить свою наследницу. Сама Любовь Успенская сказала, что их с дочкой просто подставили.

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«Папа – пофигист»: Плаксина сообщила, что Успенская уже год не живет с мужем
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