Дочь Успенской заманили против воли в наркологическую клинику в Таиланде

Тридцатилетняя дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнила, как проходило ее лечение после падения с велосипеда в Коста-Рике. Мать, как считает Плаксина, против ее воли лечила ее сначала в психологической клинике в Испании, а затем в наркологической в Таиланде.

«Сначала я лежала в психологической клинике в Испании. Потом меня заманили в Таиланд в наркологическую клинику. Врач сказал еще в Испании моей маме: «Ваша дочь здорова. Эти вам нужна помощь», — заметила Татьяна Плаксина.

В Таиланде, по ее признанию, у нее забрали даже телефон, чтобы она никому не могла позвонить. «Я была абсолютно чиста. А еще до этого поместили в Сербии в психушку. Закололи лекарствами успокоительными. У меня месячные остановились. Я была как овощ. Не могла с кровати встать», — сказала девушка.

Как заявила Татьяна Плаксина, с мамой она в плохих отношениях с самого детства. «Моя первая ссора с мамой произошла в три года. Она издевалась надо мной. Называла уже тогда меня плохими словами. Говорила мне, что я ничтожество. Я боюсь, что она меня укроет где-нибудь. Я переживаю за свою жизнь», — заявила Любовь Успенская.