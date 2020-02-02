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«Давай я куплю пистолет, убей меня»: дочь Успенской записала на диктофон слова матери

Татьяна Плаксина буквально шокировала гостей студии программы «Звезды сошлись».

«Давай я куплю пистолет, убей меня»: дочь Успенской записала на диктофон слова матери
Дочь Успенской поделилась диктофонной записью разговора с мамой/http://globallookpress.com/

Тридцатилетняя дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской Татьяна Плаксина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ поделилась диктофонной записью. Девушка записала слова своей матери, которые после прослушивания действительно могут повергнуть в шок. Напомним, что Плаксина рассказала, что мать бьет ее и даже пыталась задушить. Сама Успенская утверждает, что их с дочкой подставили.

«Никто не понимает, как мне плохо. Я никому не нужна. Не нужна вообще. Наживаются все. И я одна в этом круговороте», — говорит в начале записи Успенская.

Далее она продолжает, обращаясь к своей дочери. «У меня такое чувство, что у тебя крыша едет. Мы начнем лечиться, мы начнем заниматься. 21 день должен пройти. Пойдем к психотерапевту. Ты пойдешь. Я даже пить не буду алкоголь. Мы не будем пить. Мы ничего такого делать не будем. Я хочу быть трезвой. Хочу быть абсолютно головой, понимаешь, чистой. Я хочу, чтобы ты была чистой, свободной, счастливой, благополучной. Чтобы я сидела дома, а ты зарабатывала деньги», — говорит исполнительница.

Дочь на это ей говорит, что хотела в храм пойти. «В какой храм? Не говори мне об этом больше. Иди, делай, что хочешь. Крестись, но от меня откажись. Я не знаю на что я способна. Но я отрекусь от тебя, что ты пошла против меня. То есть тебе на меня наплевать. На то, что это для меня мучение и страдание. Ты не понимаешь! Даже подонок твой папа, если бы узнал, что ты хочешь сделать, то бы с ума сошел. Я погибаю. Я не могу жить в таком состоянии. Знать и думать об этом не могу, что тебе плохо. Убей меня. Давай я куплю пистолет, убей меня», — говорит на записи Любовь Успенская.

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«Давай я куплю пистолет, убей меня»: дочь Успенской записала на диктофон слова матери
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