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«У нее образ разбитной дамы»: Дана Борисова дала характеристику Успенской

По словам телеведущей, у нее есть подозрения, что певица сильно выпивает.

«У нее образ разбитной дамы»: Дана Борисова дала характеристику Успенской
Борисова нелестно отозвалась об Успенской/http://globallookpress.com/

Телеведущая Дана Борисова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ дала характеристику «королеве русского шансона» Любови Успенской. В эфире программы дочь исполнительницы Татьяна Плаксина заявила, что мать ее ненавидит и хотела задушить. Сама Успенская заявила, что их с Плаксиной подставили. Журналисты якобы силой выбили эти слова у дочери о родительнице.

«У нее образ разбитной дамы. Дочка очень на нее похожа внешне. У меня есть подозрения, что Любовь Успенская выпивает», — заметила Дана Борисова.

Другие звезды, которые собрались в студии программы, пришли в шок, когда услышали признания девушки о своей матери. К примеру, актриса Елена Захарова, сказала, что не понимает, как в будущем смогут нормально контактировать мать и дочь.

Еще одна актриса Жанна Эппле заявила, что в тридцатилетнем возрасте дочь все-таки должна уже жить отдельно от матери иначе подобные скандалы будут продолжаться. А вот певец Шура не смог поверить, что Любовь Успенская хотела смерти единственной дочери. «Не могу в это поверить. Когда мы с Любовью встречаемся, то все ее разговоры только о тебе», — отметил исполнитель.

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Тэги:

Дана БорисоваЖанна ЭпплеЛюбовь Успенскаяпрограмма "Звезды сошлись"Шура
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«У нее образ разбитной дамы»: Дана Борисова дала характеристику Успенской
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