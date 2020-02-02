«Мне нужна помощь, чтобы выбраться из ада»: Плаксина сама позвонила на шоу «Звезды сошлись»

Как сказала дочь Любови Успенской, в полиции, куда она обращалась, не поверили ее словам о насилии со стороны матери.

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ отметила, что никто не выбивал из нее признаний об издевательствах матери. Она сама позвонила на программу и решила выговориться в студии. Напомним, что недавно стало известно, что Успенская едва не задушила собственную дочь. Сама исполнительница все отрицает и говорит, что их с Татьяной просто подставили.

«Мне нужна помощь, чтобы выбраться из этого ада. Не буду отрицать – мама порой выпивает. Причем пьет не только алкоголь, но и какие-то лекарства. Она все время говорит, что я больная. Идет какая-то травля», — сказала Татьяна Плаксина.

Девушка призналась, что и сама около года назад «присела на запрещенные препараты». «Причем мама сама меня на них подсадила. Меня без моего согласия насильно удерживали в этой клинике и якобы лечили», — заявила девушка.

Кстати, в коттеджном посёлке подтвердили, что мать и дочь сильно ругались в последнее время. «Мне некуда было обратиться. Меня удерживали в одной из комнат нашего дома силой. Домработница мне однажды сказала: «Тебя сейчас заколют». Я обращалась в полицию, но мама им сказала, что у них все в доме хорошо. Когда я набрала в полицию второй раз мне просто не поверили. Потом мама мне кричала: «Ты предатель. Ты звонила в полицию!» Страшнее всего в этой ситуации продолжать молчать, поэтому я решила выговориться», — заявила дочь Любови Успенской.