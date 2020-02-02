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«Живет, как сырочек в масле»: Миро отреагировала на откровения Высоцкой о боязни постареть

Супруга 82-летнего Андрея Кончаловского призналась, что завидует европейским женщинам.

«Живет, как сырочек в масле»: Миро отреагировала на откровения Высоцкой о боязни постареть
Юлия Высоцкая (Фото: Globallookpress.com)

Елена Миро отреагировала на откровения Юлии Высоцкой. При этом светская львица призналась, что она по достоинству оценила честность телеведущей. В своем микроблоге знаменитость привела несколько цитат из недавнего интервью супруги 82-летнего Андрея Кончаловского. Избранница режиссера честно призналась, что боится стареть. По словам актрисы, она завидует европейским женщинам, которым удается выглядеть привлекательно даже с мелкими мимическими морщинками и другими несовершенствами кожи. И все благодаря вниманию со стороны представителей сильного пола.

«Может быть, вместе со старостью Юля боится утратить талант, с помощью которого она живет, как сырочек в масле?! Так талант не уходит с годами, с возрастом уходит привлекательность и только она, а талант остается на мест», — считает Миро.

Телеведущая Юлия Высоцкая и ее муж Андрей Кончаловский
Юлия Высоцкая призналась, что боится стареть (Фото: Globallookpress.com)

Блогер подметила, что угасающая молодость, по мнению некоторых дам, соотносится с риском лишиться восхищенных взглядов со стороны мужчин.

«Мужчины смотрят — вот причина! Теряешь привлекательность в России?! Все, ты на обочине жизни», — не без иронии добавила Елена, комментируя признание Высоцкой.

Размышляя об откровениях возлюбленной 82-летнего Андрея Кончаловского, светская львица задалась вопросом: почему наши женщины оценивают себя не с точки зрения личности, а переживают из-за  надвигающейся старости и утрате привлекательности. Миро недоумевает: неужели представительницам прекрасного пола так важно мнение мужчин в подобных вопросах.

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«Живет, как сырочек в масле»: Миро отреагировала на откровения Высоцкой о боязни постареть
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