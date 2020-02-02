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«Другую книжку будем читать?»: Кудрявцева провела уикенд с дочкой от мужа-хоккеиста

В комнате у годовалой Маши есть игрушки на любой вкус.

«Другую книжку будем читать?»: Кудрявцева провела уикенд с дочкой от мужа-хоккеиста
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Лера Кудрявцева провела уикенд в компании дочери. Светская львица в простой белой футболке и сером домашнем трико расположилась на ковре в игровой детской комнате. Вместе с годовалой малышкой ведущая программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» с Оскаром Кучерой разучивает животных, названия фруктов и овощей по картинкам.

«А давай на ферме, где корова ходит?! Вот… А где капуста?! Мальчик поливает?! Покажи… Правильно, а тыковка, где?! И куда же ты пошла. Что, другую книжку будем читать?! Ну, садись давай», — обратилась к дочке телеведущая.

Телеведущая Лера Кудрявцева с дочкой Марией
Лера Кудрявцева с дочкой Машей учит животных по картинкам в книжке для самых маленьких (Фото: Instagram.com/leratv)

При этом годовалая Машенька быстро потеряла интерес к животным, отправившись на поиски другой книжки. Возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова не стала навязывать дочери развивающее пособие, отметив, что она готова почитать и другие детские произведения.

Телеведущая Лера Кудрявцева с дочкой Марией
В комнате у Маши есть игрушки на любой вкус (Фото: Instagram.com/leratv)

В комнате у Маши есть игрушки на любой вкус. Тут и розовая коляска, пластиковая продуктовая тележка с фруктами — грушей, апельсином и виноградом, детские разноцветные счеты, куклы и мягкая игрушка в виде фламинго. По словам Леры, после рождения малышки она стала больше времени проводить дома. Подарки для Маши покупает не только ее звездная мама, но и многочисленные друзья телеведущей.

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Тэги:

дети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаЛера Кудрявцева
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«Другую книжку будем читать?»: Кудрявцева провела уикенд с дочкой от мужа-хоккеиста
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