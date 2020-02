Лучшие песни на повторе за последние 10 лет

Необычный рейтинг опубликовал сервис Яндекс.Музыка, сообщает Комсомольская Правда. Эксперты посчитали и поделились данными о том, какие музыкальные композиции за последние 10 лет чаще всего ставились на повтор среди пользователей сайта. Не будем долго интриговать вас, предсказуемо победила поп-музыка. В 2010 году в топе популярности была Леди Гага и ее «Bad Romance», хотя признаться честно, хит пользуется успехом даже 10 лет спустя. Но прошел всего год и лидерство захватила Селена Гомес с композицией «Love You Like a Love Song». Еще год и на первом месте наконец-то оказалась российская звезда, Нюша с песней «Выше». На дворе 2013 и пальму лидерства забирает Авичи и «Wake me up». За окном 2014 и самым популярным треком на репите становится «Prayer in C» от Робина Шульца.

Еще не устали вспоминать любимые хиты? 2015 год захватил Егор Крид и его «Самая-самая», а в 2016 на вершину музыкальных повторов взбирается Светлана Лобода с песней «Твои Глаза». Для группы Грибы 2017 год стал лучшим, ведь именно в этот период «Таял лед», а вот год 2018 принес большой сюрприз, жители Росии устали от музыки и просто отдыхали под композицию с шумом моря. Ну и наконец, в 2019 году рекорд по повторам взяла группа RSAC с композицией «NBA».