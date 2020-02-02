Собчак и Дапкунайте устроили сюрприз на день рождения Зыгаря

Михаил Зыгарь в этом году решил не отмечать свой день рождения. И, хотя это не были «запретные» 40 лет, а обычные 39, писатель и журналист решил: «Кто зайдет, тот зайдет».

Но оказалось, что в этот день к акуле пера решили зайти многие. Ничего не подозревающему Зыгарю неожиданно позвонили в дверь. Какого же было его удивление, когда на пороге своей квартиры он увидел огромное количество друзей в смешных колпачках и с воздушными шариками! Они весело подудели в свистульки и хором пропели знаменитую песенку «С днем рождения тебя» (Happy Birthday to You).

В числе нежданных визитеров оказались Ксения Собчак, Ингеборге Дапкунайте и Светлана Бондарчук.