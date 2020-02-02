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Собчак и Дапкунайте устроили сюрприз на день рождения Зыгаря

Писатель не собирался праздновать 39-летие, но друзья нарушили его планы.

Собчак и Дапкунайте устроили сюрприз на день рождения Зыгаря
Ксения Собчак. Фото: Global look press

Михаил Зыгарь в этом году решил не отмечать свой день рождения. И, хотя это не были «запретные» 40 лет, а обычные 39, писатель и журналист решил: «Кто зайдет, тот зайдет».

Но оказалось, что в этот день к акуле пера решили зайти многие. Ничего не подозревающему Зыгарю неожиданно позвонили в дверь. Какого же было его удивление, когда на пороге своей квартиры он увидел огромное количество друзей в смешных колпачках и с воздушными шариками! Они весело подудели в свистульки и хором пропели знаменитую песенку «С днем рождения тебя» (Happy Birthday to You).

В числе нежданных визитеров оказались Ксения Собчак, Ингеборге Дапкунайте и Светлана Бондарчук.

«В итоге получился праздник нон-стоп с полуночи до полуночи. И очевидно одно – у меня очень классные друзья, их очень много, и я их всех очень люблю. И жутко благодарен всем, кто мне позвонил (хотя обычно я ненавижу говорить по телефону), всем, кто написал, и всем, кто зашел. Ура вам!» — написал Зыгарь в своем блоге.

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Собчак и Дапкунайте устроили сюрприз на день рождения Зыгаря
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