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«Будет девчонка»: Марина Кравец ждет малыша

Актриса сообщила о предстоящем пополнении в личном блоге.

«Будет девчонка»: Марина Кравец ждет малыша
Марина Кравец. Фото Global look press.

Звезда Comedy Club Марина Кравец беременна, и, судя по кадрам из Instagram актера Михаила Башкатова, уже на последних сроках. Артисты вместе провели мероприятие для одной из известных торговых сетей.

Актриса не стала скрывать свое особое положение под свободными одеждами и гордо надела платье по фигуре, которое подчеркнуло ее округлившиеся формы. О скором пополнении Марина сообщила и в своем блоге.

Беременная Марина Кравец. Фото
Беременная Марина Кравец. Фото: https://www.instagram.com/bashkatovmisha/

«Мы ждем новый мир. Новый мир ждет нас. P.S. Нет, мы с мужем ждем не глобус. Глобус у нас уже есть», — заявила она.

За несколько минут сообщение Кравец набрало тысячи лайков, обрадованные поклонники бросились поздравлять звезду. А кое-то даже решил предсказать пол будущего малыша.

«Судя по глобусу, будет девчонка», «Давай девочку! С таким же голосом… Балдею от голоса ее мамы, как кобра от дудки факира», — написали подписчики.

Беременная Марина Кравец. Фото
Беременная Марина Кравец. Фото: https://www.instagram.com/bashkatovmisha/
Комментарии из блога марины Кравец. Фото
Комментарии из блога Марины Кравец. Фото: https://www.instagram.com/marinakravets/
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Comedy ClubбеременностьМарина Кравец
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«Будет девчонка»: Марина Кравец ждет малыша
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