«Будет девчонка»: Марина Кравец ждет малыша

Звезда Comedy Club Марина Кравец беременна, и, судя по кадрам из Instagram актера Михаила Башкатова, уже на последних сроках. Артисты вместе провели мероприятие для одной из известных торговых сетей.

Актриса не стала скрывать свое особое положение под свободными одеждами и гордо надела платье по фигуре, которое подчеркнуло ее округлившиеся формы. О скором пополнении Марина сообщила и в своем блоге.

«Мы ждем новый мир. Новый мир ждет нас. P.S. Нет, мы с мужем ждем не глобус. Глобус у нас уже есть», — заявила она.

За несколько минут сообщение Кравец набрало тысячи лайков, обрадованные поклонники бросились поздравлять звезду. А кое-то даже решил предсказать пол будущего малыша.