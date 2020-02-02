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Симоньян провела армянскую вечеринку с участием бывшей жены своего мужа

Алену Хмельницкую усадили рядом с мамой журналистки.

Симоньян провела армянскую вечеринку с участием бывшей жены своего мужа
Маргарита Симоньян. Фото: Global look press.

Поистине высокие отношения демонстрирует семья Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна по отношению к Алене Хмельницкой, бывшей супруге режиссера и телеведущего.

Артистку нередко замечают в их компании, а недавно она засветилась на семейной вечеринке дома у Симоньян, где за праздничным столом собрались в основном близкие родственники пары.

Примечательно, что звезду российского кино усадили за столом рядом с мамой Маргариты, которая исполнила песню «Дле яман». Маргарита призналась, что ее родительница всегда плачет, когда поет ее на армянском. При этом сама Маргарита не знает родного языка, поскольку родилась в Краснодаре. В своем блоге она призналась, что считает своей Родиной именно Россию.

«Двух Родин не бывает», — сказала она, заметив, что ее дети все-таки владеют армянским.

Напомним, с Маргаритой Симоньян у Тиграна Кеосаяна до сих пор гражданские отношения. И это несмотря на наличие троих совместных детей. Журналистка и в дальнейшем не намерена заключать брак со своим мужчиной, считая, что это не влияет на отношения. Между тем с Аленой Хмельницкой Тигран все-таки посещал ЗАГС. В союзе актрисой, который продлился 21 год, у него родились две дочери. С Маргаритой Симоньян он живет с 2012 года.

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Симоньян провела армянскую вечеринку с участием бывшей жены своего мужа
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