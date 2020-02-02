Высокие отношения: беременная Самойлова не запрещает Джигану ходить по клубам

Модель нисколько не смущает тот факт, что возлюбленный отставляет ее дома с тремя детьми.

31-летняя Оксана Самойлова находится на последних месяцах беременности. Вместе с рэпером Джиганом модель воспитывает троих дочерей: восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Лею и двухлетнюю Майю. В ноябре пара объявила о пополнении в семействе.

В Stories возлюбленная музыканта решила провести викторину, ответив на волнующие ее поклонников вопросы. Так, один из анонимных пользователей спросил у Оксаны о том, почему ее супруг гуляет без нее. Сама модель встала на защиту избранника, выразив свое удивление. Самойлова подметила, что будучи беременной, ей было бы сложно вести активный образ жизни, посещая клубы. Возлюбленная Джигана находится на девятом месяце и готовится к появлению малыша.

«А как вы представляете меня в клубе на девятом месяце беременности?!» — задалась ответным вопросом Самойлова.

К слову, судя по комментарию беременной жены рэпера, ее нисколько не смущает тот факт, что супруг оставляет ее дома с детьми. Кроме того, Оксана не препятствует Джигану посещать клубы, в то время как она вынуждена беречь себя.

Ранее модель уточнила, что они с мужем не планировали четвертую беременность. О своем интересном положении Самойлова узнала, находясь за границей на отдыхе.