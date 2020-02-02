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«Меня обливают грязью, а дочь выставляют посмешищем»: Успенская высказалась об интервью Плаксиной на ТВ

30-летняя наследница исполнительницы городских романсов и русского шансона - Татьяна - дала откровенное интервью в эфире одного из рейтинговых ток-шоу.

«Меня обливают грязью, а дочь выставляют посмешищем»: Успенская высказалась об интервью Плаксиной на ТВ
Любовь Успенская (Фото: Globallookpress.com)

Любовь Залмановна прокомментировала появление Татьяны Плаксиной в эфире одного из рейтинговых ток-шоу. Исполнительница городских романсов и русского шансона призналась, что была шокирована, увидев анонс программы с участием ее 30-летней дочери. В студии передачи молодая женщина говорила о том, что звездная мама якобы запирала ее на ключ и применяла по отношению к ней силу, в частности начинала душить.

Однако позже сама Татьяна заявила, что на съемках программы от нее хотели получить «побольше грязи». Сама же Плаксина согласилась на участие в ток-шоу, потому что ей пообещали сделать крутой выпуск, посвященный ее творчеству. Однако на деле все обстояло иначе, утверждала дочка певицы.

Дочь певицы Любовь Успенской - Татьяна Плаксина
Татьяна Плаксина в эфире одного из ток-шоу призналась, что мама якобы запирала ее на ключ (Фото: Instagram.com/uspenskayalubov_official)

В беседе с журналистами Любовь Успенская не стала скрывать: она была искренне удивлена всем происходящим. По словам артистки, Таня всегда была и остается для нее человеком с глубоким мышлением — тонким, чувствительным и талантливым.

«Я шокирована… Меня просто обливают грязью, а дочь выставляют на посмешище! На экране я увидела… не свою дочь! Никогда бы не подумала, что она может такое говорить», — приводит «СтарХит» слова Любови Успенской.

Обсуждая интервью Плаксиной с репортерами, исполнительница городских романсов и русского шансона уточнила, что повздорила с Татьяной, но это была обычная ссора, которая может случиться в любой семье. Поругавшись с мамой, девушка в перевозбужденном состоянии ушла из дома. Она не отвечала на телефонные звонки Успенской.

По словам Любови, все то, что в эфире ток-шоу рассказывала ее наследница, не имеет ничего общего с действительностью. Все эти откровения певица назвала «жуткими вещами».

Артистка заверила, что не запирала Таню на ключ, не пугала девушку тем, что отправит ее в лечебницу. Любовь Залмановна утверждает, что никогда в жизни не смогла бы так поступить со своей единственной дочерью.

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«Меня обливают грязью, а дочь выставляют посмешищем»: Успенская высказалась об интервью Плаксиной на ТВ
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