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Из-за выступления Реввы на 6-летнюю миллионершу накинулись хейтеры

Недавно Настя Радзинская шумно отметила день рождения, пригласив на него звезд российской эстрады.

Из-за выступления Реввы на 6-летнюю миллионершу накинулись хейтеры
Настя Радзинская. Кадр из канала Like Nastya Vlog.

Одна из самых богатых блогеров на YouTube Настя Радзинская недавно с шумом отметила свое 6-летие. На день рождения девочка пригласила Филиппа Киркорова с его детьми Мартином и Аллой-Викторией, дочь Кристины Орбакайте Клаву Земцову и Александра Ревву.

Выступление последнего артиста с песней «Алкоголичка» на вечеринке наделало много шума в Сети. Многие пользователи решили, что композиция не очень подходит под формат детского праздника. Родители девочки пожаловались, что из-за этого на них накинулись хейтеры.

«Вместе со звездами российского шоу-бизнеса к нам пришли и их хейтеры. Ну что ж… Добро пожаловать всем! Особенный привет новому общественному движению «АнтиАлкоголичка», также приветствуем экспертов по выбору музыкальных треков на детских днях рождения. В следующий раз будем все согласовывать с вами», — написали они в Instagram.

Родители заметили, что танцующая под хит Реввы малышня в общем-то даже не подозревает о значении слова «алкоголичка», и посоветовали всем оставаться детьми как можно дольше.

Напомним, Настя Радзинская недавно вошла в рейтинг Forbes как один из самых успешных YouTube-блогеров. По данным издания, малышка зарабатывает в год 18 млн долларов и находится на третьей строчке по уровню доходов на канале.

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Из-за выступления Реввы на 6-летнюю миллионершу накинулись хейтеры
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