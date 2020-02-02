«Ну, самая красивая на свете»: Жижикин оценил внешность 41-летней Толкалиной

У актрисы есть уже взрослая 18-летняя дочь Мария от режиссера Егора Кончаловского.

На личной страничке в Instagram 41-летняя Любовь Толкалина поделилась свежим селфи. Актриса отдала предпочтение естественному макияжу в пастельных тонах: вместо яркого сценического грима знаменитость слегка подкрасила глаза черной тушью и песочными тенями для век. На скулы экс-возлюбленная Егора Кончаловского нанесла персиковые румяна, подчеркнув губы нежно-розовой помадой.

Примечательно, что одним из первых внешность Толкалиной оценил 54-летний Игорь Жижикин. Актер снимался в таких лентах, как «Вий», «Мажор», «Мурка», «Тайна печати дракона. Путешествие в Китай».

«Ну, самая красивая на свете», — обратился к экс-возлюбленной Егора Кончаловского 54-летний Жижикин.

Словам актера вторит режиссер и сценарист Наталья Меркулова.

«Люба, ты птица Феникс», — отметила светская львица.

Напомним, что от Егора Кончаловского у актрисы есть уже взрослая 18-летняя дочка Мария. После окончания школы девушка вместе с возлюбленным Никитой Кузьминым переехала в Северную столицу. Наследница режиссера со своим молодым человеком снимала квартиру в Санкт-Петербурге. Однако еще до новогодних каникул Маша рассказала поклонникам о том, что она намеревается вернуться в Москву.

Говоря о романе своей единственной дочери, Толкалина подметила, что очень рада тому обстоятельству, что у Марии появился парень. Когда актриса находилась на гастролях и репетициях, она все время переживала за наследницу. Однако сейчас ее дочка не нуждается в опеке, ведь рядом с ней есть любимый человек.