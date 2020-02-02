НОВОСТИ

«Ну, самая красивая на свете»: Жижикин оценил внешность 41-летней Толкалиной

У актрисы есть уже взрослая 18-летняя дочь Мария от режиссера Егора Кончаловского.

«Ну, самая красивая на свете»: Жижикин оценил внешность 41-летней Толкалиной
Любовь Толкалина и Егор Кончаловский (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram 41-летняя Любовь Толкалина поделилась свежим селфи. Актриса отдала предпочтение естественному макияжу в пастельных тонах: вместо яркого сценического грима знаменитость слегка подкрасила глаза черной тушью и песочными тенями для век. На скулы экс-возлюбленная Егора Кончаловского нанесла персиковые румяна, подчеркнув губы нежно-розовой помадой.

Примечательно, что одним из первых внешность Толкалиной оценил 54-летний Игорь Жижикин. Актер снимался в таких лентах, как «Вий», «Мажор», «Мурка», «Тайна печати дракона. Путешествие в Китай».

Актриса Любовь Толкалина
Любовь Толкалина нанесла нюдовый повседневный макияж, отказавшись от яркого сценического грима (Фото: Instagram.com/tolkalinaliuba)

«Ну, самая красивая на свете», — обратился к экс-возлюбленной Егора Кончаловского 54-летний Жижикин.

Словам актера вторит режиссер и сценарист Наталья Меркулова.

«Люба, ты птица Феникс», — отметила светская львица.

Напомним, что от Егора Кончаловского у актрисы есть уже взрослая 18-летняя дочка Мария. После окончания школы девушка вместе с возлюбленным Никитой Кузьминым переехала в Северную столицу. Наследница режиссера со своим молодым человеком снимала квартиру в Санкт-Петербурге. Однако еще до новогодних каникул Маша рассказала поклонникам о том, что она намеревается вернуться в Москву.

Говоря о романе своей единственной дочери, Толкалина подметила, что очень рада тому обстоятельству, что у Марии появился парень. Когда актриса находилась на гастролях и репетициях, она все время переживала за наследницу. Однако сейчас ее дочка не нуждается в опеке, ведь рядом с ней есть любимый человек.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Егор Кончаловскийестественная красотаЗвездный стильИгорь Жижикинкрасота вне возрастаЛюбовь ТолкалинаМария Кончаловскаямода и стиль
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ну, самая красивая на свете»: Жижикин оценил внешность 41-летней Толкалиной
Интересно?
Поделись с друзьями: