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Меган Маркл на новой работе будет получать 600 долларов в день

Жену принца Гарри пригласили стать ведущей канадского шоу.

Меган Маркл на новой работе будет получать 600 долларов в день
Меган Маркл. Фото: Global look press.

До того, как стать женой принца Гарри, Меган Маркл работала актрисой, причем довольно успешно. После отказа от титула звезда решила возобновить карьеру.

Недавно Меган подписала контракт с Disney на озвучивание мультипликационных проектов, сообщило издание The Times. Предположительно, голос герцогини услышат из уст одной из диснеевских принцесс.

Кроме того, Маркл заключила контракт с одним из канадских телевизионных шоу, посвященных повторному замужеству. В программе она будет выполнять роль наставника, помогая ее участникам дельными советами, написало Page Six. По правилам шоу, в нем участвуют пары с неудачными свадьбами в прошлом. Задача программы – превратить их второе торжество в праздник мечты. Руководство телевизионного проекта справедливо решило, что Меган как никто другой умеет это делать.

По предварительным данным, за работу в шоу Маркл будут платить 588 долларов в день.

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Меган Маркл на новой работе будет получать 600 долларов в день
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