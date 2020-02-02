Меган Маркл на новой работе будет получать 600 долларов в день

До того, как стать женой принца Гарри, Меган Маркл работала актрисой, причем довольно успешно. После отказа от титула звезда решила возобновить карьеру.

Недавно Меган подписала контракт с Disney на озвучивание мультипликационных проектов, сообщило издание The Times. Предположительно, голос герцогини услышат из уст одной из диснеевских принцесс.

Кроме того, Маркл заключила контракт с одним из канадских телевизионных шоу, посвященных повторному замужеству. В программе она будет выполнять роль наставника, помогая ее участникам дельными советами, написало Page Six. По правилам шоу, в нем участвуют пары с неудачными свадьбами в прошлом. Задача программы – превратить их второе торжество в праздник мечты. Руководство телевизионного проекта справедливо решило, что Меган как никто другой умеет это делать.

По предварительным данным, за работу в шоу Маркл будут платить 588 долларов в день.