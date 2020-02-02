«Вранье это»: кто останется в плюсе от развода Пелагеи, рассказала ее подруга

Пелагея и Иван Телегин сообщили о предстоящем разводе в декабре 2019 года. При этом жить вместе они перестали еще летом, об этом «Комсомольской правде» рассказала подруга певицы Александра Соколова.

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По словам девушки, в настоящее время на артистку устроена настоящая травля в Сети. Звезду российской эстрады обвиняют в том, что она якобы нажилась на отношениях со спортсменом. Все это неправда, утверждает подруга.

«Вранье это. Никто никого не обогатил за время брака. Да, у Ивана сейчас хороший контракт, но и Пелагея не с улицы к нему пришла бесприданницей», — заявила она изданию.

По словам Соколовой, когда они познакомились, Иван только начинал свою карьеру хоккеиста и жил в съемном жилище. Певица же на тот момент уже была владелицей престижной квартиры в Москве, передвигалась на автомобиле S-класса. После развода каждый останется со своим имуществом. Хоккеисту достанется его дом, Пелагее – ее квартира.

Другая недвижимость, про которую пишут в Сети, не существует. Есть квартира бабушки на Нижегородке и мамы на Таганке, которые почему-то некоторые паблики отнесли к имуществу Телегина. Однако, утверждает подруга Пелагеи, это неправда.

Как пишет КП, со ссылкой на слухи, возможно, в раздувании скандала относительно Пелагеи виновато окружение любовницы Телегина Марии Гончар. Но это лишь досужие разговоры, не более. Кто на самом деле устроил организованную травлю Пелагеи, неизвестно до сих пор.

Александра признается, певице сейчас очень непросто. Она всеми силами старалась выстроить отношения с Иваном, но не получилось. Однако звезда надеется, что в ее жизнь все-таки придет семейное счастье.

Напомним, ранее мы писали о первом открытом выходе Телегина со своей новой пассией. Хоккеист представил ее своим друзьям и появился в одном из ресторанов Москвы.