Бывший муж Пелагеи открыто вышел в свет с любовницей

В декабре прошлого года Пелагея публично заявила о расставании с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Пара никак не прокомментировала причину такого решения, но в свете тут же заговорили о любовном треугольнике. Называли даже конкретное имя Марии Гончар, владелицы турфирмы и весьма состоятельной дамы.

А недавно Иван открыто появился с новой дамой сердца в одном из ресторанов Москвы, сообщил сайт КП. Влюбленные нежно прижимались друг к другу, демонстрируя свои теплые чувства. Компанию парочке составили друзья спортсмена, а это значит, что для них новая пассия Ивана тоже не является секретом.

Напомним, Пелагея и Телегин решили расстаться без скандалов и грязной дележки имущества. Певица намерена поддерживать хорошие отношения с супругом в том числе и ради дочери Таисии. Недавно они вместе отпраздновали ее день рождения. На публике они выглядели добропорядочными родителями. После развода каждый из родителей останется с имуществом, которое у них было до брака. У хоккеиста сохранится его дом, у Пелагеи – квартира в Москве.