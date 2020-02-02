НОВОСТИ

Бывший муж Пелагеи открыто вышел в свет с любовницей

Телегин перестал скрывать свои отношения с Марией Гончар.

Бывший муж Пелагеи открыто вышел в свет с любовницей
Пелагея с бывшим мужем. Фото Global look press

В декабре прошлого года Пелагея публично заявила о расставании с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Пара никак не прокомментировала причину такого решения, но в свете тут же заговорили о любовном треугольнике. Называли даже конкретное имя Марии Гончар, владелицы турфирмы и весьма состоятельной дамы.

А недавно Иван открыто появился с новой дамой сердца в одном из ресторанов Москвы, сообщил сайт КП. Влюбленные нежно прижимались друг к другу, демонстрируя свои теплые чувства. Компанию парочке составили друзья спортсмена, а это значит, что для них новая пассия Ивана тоже не является секретом.

Иван Телегин и Мария Гончар. Фото
Иван Телегин и Мария Гончар. Фото: из Инстаграм/КП

Напомним, Пелагея и Телегин решили расстаться без скандалов и грязной дележки имущества. Певица намерена поддерживать хорошие отношения с супругом в том числе и ради дочери Таисии. Недавно они вместе отпраздновали ее день рождения. На публике они выглядели добропорядочными родителями. После развода каждый из родителей останется с имуществом, которое у них было до брака. У хоккеиста сохранится его дом, у Пелагеи – квартира в Москве.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Иван ТелегинМария Гончарпевица ПелагеяПелагеяПелагея и Телегин
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бывший муж Пелагеи открыто вышел в свет с любовницей
Интересно?
Поделись с друзьями: