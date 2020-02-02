«Какая-то достача идет»: страдающая раком Александра Яковлева вышла на связь

62-летняя Александра Яковлева, звезда фильмов «Экипаж» и «Чародеи», заставила поволноваться своих поклонников. Она на полгода исчезла из поля зрения журналистов, а недавно перестала отвечать на телефонные звонки. В свете информации о ее недуге – актриса страдает 4-й степенью рака груди – эта информация вызвала тревогу.

Напомним, Яковлева призналась в своем заболевании в эфире одного из телевизионных шоу. При этом отказалась от какой-либо помощи со стороны, заявив, что сама заработает себе на лечение. Она не прекратила работать и мужественно выходила на сцену, параллельно ведя борьбу с недугом.

За это время звезда несколько устала от пристального внимания прессы к своей болезни. И, когда до нее дозвонились журналисты КП, она ответила довольно раздраженно.