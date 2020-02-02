НОВОСТИ

«Какая-то достача идет»: страдающая раком Александра Яковлева вышла на связь

Звезда «Экипажа» заявила, что никуда не пропадала.

«Какая-то достача идет»: страдающая раком Александра Яковлева вышла на связь
Александра Яковлева. Фото: Артем Килькин. КП.

62-летняя Александра Яковлева, звезда фильмов «Экипаж» и «Чародеи», заставила поволноваться своих поклонников. Она на полгода исчезла из поля зрения журналистов, а недавно перестала отвечать на телефонные звонки. В свете информации о ее недуге – актриса страдает 4-й степенью рака груди – эта информация вызвала тревогу.

Напомним, Яковлева призналась в своем заболевании в эфире одного из телевизионных шоу. При этом отказалась от какой-либо помощи со стороны, заявив, что сама заработает себе на лечение. Она не прекратила работать и мужественно выходила на сцену, параллельно ведя борьбу с недугом.

За это время звезда несколько устала от пристального внимания прессы к своей болезни. И, когда до нее дозвонились журналисты КП, она ответила довольно раздраженно.

«Ну просто какая-то достача идет. Куда я пропала? Да никуда! Почему я должна докладывать, где я, что со мной происходит. Извините, не буду», — сказала Александра Яковлева.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александра Яковлеварак грудиФильм "Экипаж"
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Какая-то достача идет»: страдающая раком Александра Яковлева вышла на связь
Интересно?
Поделись с друзьями: