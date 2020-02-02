Звезда «Аритмии» Александр Яценко обвенчался

Актер Александр Яценко, ставшим знаменитым после фильма «Аритмия», обвенчался со своей второй супругой Ксенией. Пара воспитывает двоих детей, всего же наследников у артиста трое. Все отпрыски – мальчики.

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Сейчас, признается Александр, он безмерно счастлив со своей женой и семья для него – главное в жизни. А вот с первой женой Мариной, выпускницей продюсерского факультета, он так и не смог наладить отношения. И это несмотря на то, что девушка подарила ему сына практически накануне расставания.

Венчание с Ксенией, как и рождение его детей, было практически тайным. Супруга сообщила о событии друзьям и подписчикам с помощью фото в блоге, никак не прокомментировав его. Актер и вовсе решил не говорить поклонникам о радостном событии в своей жизни. Похоже, что 42-летний артист придерживается золотого правила: «Счастье любит тишину».