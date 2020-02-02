«Как раз тряпки закончились»: Сябитова оскорбила невесту из-за неугодного подарка

Ведущая «Давай поженимся!» решила, что девушка намекает на ее возраст.

57-летняя Роза Сябитова оскорбила невесту на передаче «Давай поженимся!» из-за подарка, который не пришелся ей по вкусу.

Героиня шоу преподнесла ведущим шелковые аксессуары, которые разнообразят интимную жизнь: повязки на глаза и для рук. Телесваха восприняла это на свой счет.

«Что такие старые и такие ужасные, чтобы не видно нас было?» – спросила она участницу программы обиженным голосом. «Нет, просто с закрытыми глазами ощущения другие», – стала оправдываться невеста, но вердикт свахи уже был вынесен.

«Спасибо, у меня как раз тряпки закончились в хозяйстве, пригодятся для уборки», – сказала Сябитова и убрала подарок под стол.

Лариса Гузеева попыталась замять ситуацию, оправдывая коллегу тем, что она «всегда такая», и предложила дарить ей в следующий раз украинскую колбасу. Но тон передаче уже был задан – и невеста и жених сидели остолбеневшие.