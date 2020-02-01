«Ой, знакомое фото»: Крутой отреагировал на снимок Юдашкиной с 78-летним Лещенко

Возлюбленная модельера Валентина Юдашкина поздравила Льва Лещенко с 78-летием. На личной страничке в Instagram Марина опубликовала совместное фото с именинником. Свой день рождения народный артист РСФСР отпраздновал 1 февраля.

Примечательно, что на снимок избранницы кутюрье одним из первых отреагировал 65-летний Игорь Крутой. Композитор подметил, что ему знакомо и это фото и место, где оно было сделано. Напомним, что этот снимок был сделан еще в июле на вечеринке по случаю юбилея Игоря Крутого. Свой день рождения музыкант отпраздновал в Турции. Среди именитых гостей на вечеринке присутствовали Татьяна Навка, Валентин и Марина Юдашкины, Лев Лещенко, Ольга Слуцкер, Жасмин и многие другие.

«Дорогой Лев Валерьянович! Поздравляем с Днем рождения! Пусть любой день вашей жизни будет наполнен позитивом, приятными встречами. Здоровья! Пусть исполнятся все ваши мечты!» — обратилась к Лещенко Марина Юдашкина.

В кадре Юдашкина позировала в цветочном белом платье в пол с розовым пояском. Лев Валерьянович появился на публике в классическом брючном костюме, белой сорочке и бабочке.

«Ой, знакомое фото и место съемки», — отметил Игорь Крутой.

Напомним, что у Марины Юдашкиной есть двое внуков от дочери Галины: Анатолий, ему три года и Аркадий, ему годик.